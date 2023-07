Peste suina, 9 nuovi casi tra Liguria e Piemonte

Sono 880, nove in più rispetto all'aggiornamento precedente per sei casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 403, per tre in Piemonte dove i casi identificati salgono a 477. L'ultimo aggiornamento settimanale, diffuso oggi dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

I sei nuovi casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova: uno ad Arenzano, uno a Borzonasca, uno a Sant'Olcese, tre a Genova.

I tre nuovi casi piemontesi sono stati identificati in provincia di Alessandria: uno a Cavatore, uno a Dernice, uno a Trisobbio.

Con i casi di Arenzano, Borzonasca, e Sant'Olcese diventano 107 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.



