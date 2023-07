Nasce ArubaKube per la ricerca in ambito Cloud

Nasce ArubaKube, spin off del Politecnico di Torino e nuovo centro di eccellenza Aruba per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione in ambito Cloud Native. La sede si trova a Torino, in un'area che già vede un indotto strategico a livello tecnologico, con l'obiettivo di diventare un nuovo polo di innovazione che punta ad attrarre esperti del settore ed essere riconosciuta come punto di riferimento per giovani talenti che intendano diventare professionisti e pionieri dell'innovazione. Si affianca all'Aruba Software Factory - inaugurata nel 2019 sempre a Torino - dimostrando il crescente impegno nella ricerca e sviluppo di realtà innovative nel territorio in collaborazione il Politecnico.

ArubaKube mira a costruire e valorizzare progetti di ricerca e sviluppo in ambito cloud open source supportando ed alimentando in modo concreto le diverse community e fornendo, inoltre, un supporto di livello enterprise alle aziende, puntando - ad esempio - all'eliminazione del rischio di vendor lock-in, alla riduzione dei costi e alla creazione di un rapporto bidirezionale tra community e azienda. Obiettivo principale di questo nuovo centro di eccellenza sarà la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative che possano semplificare la gestione del Cloud Computing, consentendo di implementare in maniera semplice e dinamica paradigmi di Cloud Continuum ed Edge-to-Cloud Continuum.

"Il Cloud Computing rappresenta sempre di più uno strumento fondamentale per le organizzazioni che, sfruttandone i vantaggi, possono implementare nuovi modelli di business e aumentare la loro competitività. E' essenziale investire nella ricerca continua e nello sviluppo di progetti e soluzioni pensati e nati in cloud" commenta Marco Mangiulli, amministratore e chief technology officer di ArubaKube.



