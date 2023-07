In arresto cardiaco, salvato da infermiere del 118

L'infermiere del 118 Daniele Pastore, in servizio sul mezzo di soccorso avanzato, ha salvato la vita a un 72enne in arresto cardiaco. E' successo oggi ad Alessandria, in un ambulatorio medico, dove l'uomo ha accusato un malore.

Pastore ha prontamente avviato le manovre di rianimazione secondo le più recenti linee guida, defibrillando il paziente, poi trasportato in codice rosso in ospedale.

"Un altro esempio di come Azienda Zero che gestisce la Centrale 118 di Alessandria - si legge in una nota - stia investendo molto sull'organizzazione e sulla formazione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA