Gli organi storici nel Cuneese con 'Organi Vespera'

Archiviati con successo gli appuntamenti di maggio e giugno, prosegue la settima rassegna musicale "Organi Vespera, meditazioni in musica": Festival organistico su organi storici da Vittino a Vegezzi-Bossi. Un vero percorso nei suoni degli organi storici, un evento culturale nel mondo della musica che desidera mettere in evidenza l'arte e la bellezza di questi strumenti musicali.

Questa rassegna ha come obiettivo di immergere il pubblico in una esperienza unica, coinvolgente, consentendo loro di ascoltare i suoni che solo questi "oggetti storici" possono generare. Gli organi, veri e propri gioielli dell'ingegneria e dell'arte, rappresentano un patrimonio culturale di grande valore che l'Associazione Amici della Musica di Savigliano intende preservare e promuovere. Nel corso della Kermesse organistica che si svolgerà tra le località di Entracque, Pietroporzio, Valdieri, Acceglio, Limone Piemonte, Aisone, Savigliano e Cuneo, il pubblico avrà l'occasione di ascoltare concerti eseguiti da organisti di fama internazionale. Questi virtuosi del suono trasporteranno il pubblico in un ipotetico viaggio attraverso epoche storiche e stili musicali diversi, regalando agli spettatori performance che ricorderanno a lungo.

Gli strumenti musicali selezionati per la rassegna "Organi Vespera" sono vere opere d'arte. Hanno resistito al tempo. I loro suoni sono ricchi, profondi. Evocano emozioni e sensazioni originali. La rassegna organistica, organizzata dal maestro Ubaldo Rosso in collaborazione degli Amici della Musica di Savigliano, non è solo una serie di concerti, ma anche un'occasione per scoprire il valore storico e culturale degli organi. Le esibizioni, eseguite da organisti eccellenti e noti interpreti del panorama nazionale e internazionale saranno talvolta preceduti da una breve lettura meditativa. In collaborazione con la ditta organaria Vegezzi Bossi Brondino si intende valorizzare le squisitezze foniche degli strumenti storici situati nel territorio cuneese, realizzati e restaurati dalla dinastia Bossi Vegezzi di Centallo(Cn) in quasi 500 anni di esperienza organaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA