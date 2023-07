Coesa, una torre fotovoltaica per aiutare l'ambiente

Una torre fotovoltaica alta 36 metri fatta di pannelli usati in grado di produrre 250 kW di energia pulita e immagazzinarla in una batteria di sabbia low cost: è l'ultimo progetto sostenibile di Coesa, l'ESCo (Energy Service Company) torinese che sviluppa soluzioni di avanguardia per la transizione ecologica di imprese, pubblica amministrazione e famiglie. I ricercatori dell'azienda hanno messo a punto un prototipo in scala ridotta che utilizza la stessa tecnologia inaugurata lo scorso anno in Finlandia come sistema di accumulo della rete di teleriscaldamento della città di Kankaanpää. In pratica: l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici scalda delle resistenze che portano la sabbia a una temperatura di circa 500 gradi centigradi. Il calore accumulato dalla silice all'interno di un contenitore coibentato può essere poi rilasciato o riconvertito in elettricità attraverso una turbina. "Sistemi come quello che stiamo sviluppando possono essere integrati nelle reti di teleriscaldamento per accumulare calore e cederlo quando più ce n'è bisogno. Una soluzione 10 volte più economica di una batteria al litio. Torino offre un campo di applicazione ideale, essendo la città con la rete di teleriscaldamento più estesa d'Europa" spiega Matteo Stoppa, chief innovation officer Coesa.

La torre fotovoltaica Coesa produce l'energia di un campo fotovoltaico occupando un decimo dello spazio. L'utilizzo di materiali rigenerati abbassa i costi del sistema, che l'azienda torinese immagina di realizzare in diverse taglie di potenza.

"Pensiamo anche a torri da 1 kW alte soli 4 metri. Dispositivi autonomi che potrebbero essere impiegati per piccoli impianti off-grid, disconnessi dalla rete elettrica, ma che immaginiamo in applicazioni marketing come totem pubblicitari interattivi", sottolinea Stoppa.



