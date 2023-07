Cirio, 'bene l'incontro su Stellantis, uniamo le forze'

L'incontro con il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso su Stellantis "è andato molto bene", secondo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "C'è stato un cambio di metodo e quindi si uniscono le forze mettendo insieme le risorse dello Stato ma anche le tante risorse regionali ed europee che mettiamo a disposizione di Stellantis" a cui chiediamo "una contropartita di impegno produttivo", dichiara Cirio uscendo da Palazzo Piacentini. "È un metodo che cambia e che è molto virtuoso sia nel rapporto con Stellantis ma anche nel coinvolgimento diretto delle regioni", per il governatore. "Producevano solo in Piemonte tanti veicoli quanto oggi in tutta Italia", ricorda il presidente spiegando che l'impianto di Mirafiori "oggi è sottoutilizzato e abbiamo necessità, per gli italiani e non solo per il Piemonte, che venga garantita quella soglia minima di produttività". "Il primo passo - continua - sarà quello di ottenere questo aumento della produzione" e poi insieme a Stellantis salvaguardare tutti i siti produttivi. "Ciò che è intelligente in questo progetto e in questa intesa è proprio che è molto chiara è molto facile: aumentiamo la produzione. È anche molto controllabile sia da una parte che dall'altra parte" spiega.

"Si sta andando nella direzione giusta perché, per la prima volta negli ultimi decenni, grazie al lavoro del ministro Urso si sta affrontando in modo organico la politica sull'auto con idee chiare che tengano conto anche delle richieste che provengono dalla politica e dalle imprese piemontesi" ha aggiunto l'assessore alle Attività Produttive Andrea Tronzano.

Durante l'incontro il presidente Cirio e l'assessore Tronzano hanno ricordato l'accordo, siglato con Stellantis e il Comune di Torino, per la realizzazione a Mirafiori dell'hub del riciclo, che consente di mantenere per Torino un ruolo centrale nella filiera della transizione ecologica.



