Binaghi, questa edizione delle Atp finals sarà quella dei record

"La prima edizione delle Atp Finals è stata un'edizione contrassegnata dalle limitazioni del Covid, ce la ricorderemo per quello. La seconda è stata un grande successo, testimoniata anche dai dati economici di impatto sul territorio, 240 milioni di impatto di cui 45 milioni di sole tasse versate all'erario rispetto ai 15 milioni di contributo pubblico che riceviamo: questa sarà l'edizione dei record". Così il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi presentando a Torino il masterplan della terza edizione delle Atp finals, in programma a novembre a Torino.

"Insieme al Comune e alla Regione - ha proseguito - abbiamo quindi pensato di strutturarla come un'edizione da record.

Abbiamo creato strutture più grandi che devono accogliere un numero maggiore di persone, ma soprattutto che devono garantire lo stesso livello di qualità che siamo riusciti a garantire nei primi due anni, quella famosa customer satisfation che è stata uno dei punti di forza apprezzata unanimemente da tutto il nostro gruppo".

"L'organizzazione delle grandi manifestazioni ci crea un grande lavoro giorno dopo giorno - ha concluso - però voglio che non scordiamo l'obiettivo sportivo oltre che industriale di queste grandi manifestazioni. Sappiamo benissimo qual è il prossimo step, che è quello di vedere un italiano in fondo alle Finals negli ultimi giorni a battersi per il titolo. Stiamo lavorando per questo: chiediamo solo un po' di pazienza, so che ce la darete e sarà ben riposta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA