A Verbania apre Dispensa, targato Compagnia dei Caraibi

È la rinnovata piazza Garibaldi di Verbania Pallanza la sede scelta da Compagnia dei Caraibi per aprire il suo primo wine&cocktail bar: si chiama Dispensa e segna l'ingresso della società nel settore. Il locale, articolato su 100 metri quadrati tra interno e dehors, ha 70 posti e cinque sedute bancone. Gli spazi e lo stile richiamano al finora unico store fisico firmato Dispensa, aperto a Torino, in Galleria Subalpina, a ottobre 2021.

Il locale, affacciato sulla piazza che guarda il lago Maggiore, è aperto dal martedì alla domenica dalle 10 fino all'1 di notte. Fungerà anche da osservatorio sul mercato in vista dell'annunciato sviluppo di una rete capillare di spazi nel corso dei prossimi anni.



