Violenti nubifragi tra Novarese, Biellese e Vercellese

Violenti nubifragi, accompagnati a tratti da grandine, hanno interessato nella notte alcune aree del Piemonte, in particolare nelle province di Novara, Biella e Vercelli. Nel Novarese i danni sono stati soprattutto nella zona sud di Novara e nell'Ovest Ticino. Decine di rami e alberi caduti, tegole divelte, insegne, segnali stradali e muretti abbattuti. Tra i centri più colpiti dalle raffiche di vento, oltre i 110 chilometri orari. Nel Biellese oltre venti gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare la viabilità in seguito alla caduta di alberi e rami. Piante che ingombravano la sede stradale provocandone l'interruzione del traffico, numerosi allagamenti e tetti divelti a Vercelli e a Caresanablot, hanno impegnato nella notte i vigili del fuoco.



