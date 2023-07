Venti cani adottabili dopo ispezione nel Casalese

Sopralluogo delle guardie zoofile Oipa Alessandria e Gepa Casale Monferrato a Murisengo, dopo una segnalazione per sospetto maltrattamento di animali.

Come precisato in un comunicato, trovati ventuno cani in uno scantinato fatiscente, sporco di feci e urina. Presente anche una cucciolata di labrador di circa un mese, in pessime condizioni.

Detenuti inoltre in un cortile due conigli ariete e sette galline (trasferiti in un rifugio di Casale Monferrato), otto gatti di razza e un pappagallo. Marito e moglie sono stati denunciati. Subito confiscati tredici cani, quelli in condizioni più gravi, e portati al Canile Cascine Rossi di Casale; uno dei cuccioli è morto nonostante le tempestive cure. Tutti sono adottabili, così come i gatti.



