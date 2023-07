Torna a Torino il Climate Social Camp

Da mercoledì 26 fino a venerdì 28 luglio a Torino si svolgerà il Climate Social Camp 2023.

L'evento dei movimenti ambientalisti, ospitati nel capoluogo già lo scorso anno, si ritroveranno al Parco Artiglieri di Montagna dove ci saranno tavole rotonde, workshop e dibattiti collettivi per discutere di energia rinnovabile, cambiamento climatico e urbano e beni comuni. Non è un caso la scelta del luogo visto che l'area è al centro di una polemica tra ambientalisti e l'Esselunga che qui vorrebbe costruire un supermercato.

Alle 15 di mercoledì si parlerà di 'Cemento: motore di devastazione e dominio. Quali prospettive di resistenza?' Giovedì 27 alle 9.30 invece il dibattito sarà focalizzato sull'acqua, con il tavolo intitolato 'Il continuo cadere della goccia scava la pietra. Una contesa sull'acqua per guadagnarci il diritto alla vita'.

Venerdì 28 dalle 10 la seduta plenaria. In programma anche workshop, come quelli di mercoledì sulla disobbedienza civile e quello intitolato 'Mappare il potere. Cartografia collaborativa per la trasformazione ambientale'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA