Teatro in alta quota, torna Scena 1312 a Bardonecchia

Torna anche quest'estate Scena 1312, rassegna di musica-teatro promossa dal Comune di Bardonecchia. Il cartellone teatrale è curato dalla compagnia torinese Accademia dei Folli, con sei spettacoli in programma dal 4 al 16 agosto, di cui cinque al Palazzo delle Feste e uno itinerante nella frazione di Rochemolles.

Per quanto riguarda il programma teatrale, l'Accademia dei Folli, con la direzione artistica di Carlo Roncaglia, propone sei spettacoli. La prima data è venerdì 4 agosto alle 21: sul palco del Palazzo delle Feste sono protagoniste l'attrice Silvia Giulia Mendola e la musicista Linda Messerklinger con La casa degli spiriti, spettacolo tratto dall'omonimo romanzo di Isabel Allende e prodotto dalla Compagnia Teatro Binario 7 con PianoinBilico, regia di Corrado Accordino.

Domenica 6 agosto debuttano i padroni di casa dell'Accademia dei Folli: alle 21 al Palazzo delle Feste è di scena Evergreen, spettacolo dedicato all'ecosostenibilità e del difficile rapporto dell'uomo con il pianeta Terra. Martedì 8 agosto va in scena un grande classico della letteratura rivisitato in chiave moderna: Madame Bovary, una riduzione teatrale, curata da Emiliano Poddi, del romanzo capolavoro di Flaubert. Giovedì 10 agosto - sempre alle 21 - è di scena la seconda produzione ospite: il Teatro Blu è protagonista sul palco del Palazzo delle Feste con Butterfly, da uno studio della tragedia in un atto Madame Butterfly di David Belasco. Lunedì 14 agosto i Folli raccontano la leggenda del cavallo più famoso della storia. Alle 21 è di scena Ribot il Magnifico, La stagione si chiude mercoledì 16 agosto alle 21 nella frazione di Rochemolles: il piccolo borgo situato a 1.619 metri di altitudine si trasforma in un palcoscenico naturale per lo spettacolo itinerante Eureka: sette attori svelano i retroscena più curiosi di alcune delle invenzioni più celebri, senza le quali storia dell'umanità sarebbe molto diversa.



