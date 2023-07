Oltre 2.000 visitatori per Dorothea Lange a Camera

Sono stati oltre 2.000 in una settimana i visitatori che, in questo caldo luglio torinese, hanno scelto di scoprire la nuova offerta espositiva di Camera - Centro Italiano per la Fotografia e visitare le mostre dell'estate dedicate alla storia della fotografia e ai nuovi linguaggi della cultura visiva: Dorothea Lange. Racconti di vita e lavoro e Futures 2023: nuove narrative.

Dopo Eve Arnold, Camera torna a raccontare le grandi fotografe del Novecento con Dorothea Lange, autrice di una delle icone più celebri del secolo, la toccante Migrant Mother scattata nel 1936. Composta da 200 immagini, la mostra - curata dal direttore artistico di Camera Walter Guadagnini e da Monica Poggi - ripercorre la carriera della fotografa concentrandosi in particolare sugli anni Trenta e Quaranta, picco assoluto della sua attività, periodo nel quale documenta gli eventi epocali che hanno modificato l'assetto economico e sociale degli Stati Uniti.

In parallelo alla mostra dedicata a Dorothea Lange, la Project Room ospita la collettiva Futures 2023: nuove narrative, a cura di Giangavino Pazzola che coordina i progetti di ricerca a Camera. Sei giovani talenti fotografici - Andrea Camiolo, Nicola Di Giorgio, Zoe Natale Mannella, Eleonora Roaro, Sara Scanderebech e Alex Zoboli - selezionati per il programma europeo di promozione e valorizzazione degli artisti emergenti Futures Photography, in cui Camera rappresenta l'Italia, esplorano il tema della rappresentazione visiva della contemporaneità in oltre 50 scatti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA