Il presidente Mattarella al Polo del 900 a Torino il 2 agosto

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà il Polo del '900 a Torino il 2 agosto. Lo ha annunciato il direttore Emiliano Paoletti, che ha presentato la stagione autunno-inverno che si apre con 'Mare, Polvere e Orizzonti', tre nuovi maxi-progetti per parlare di confini, guerre e partecipazione politica. Al centro della programmazione anche gli 80 anni dalla Resistenza, i nuovi archivi e le nuove generazioni.

Mattarella era già stato al Polo del '900 nel 2018. L'idea è di organizzare un incontro su giovani e cittadinanza e sull' importanza della storia come bussola per orientarsi.

Atteso nei prossimi mesi anche lo studente egiziano Patrick Zaki, invitato dalla Fondazione Nocentini che, durante la prigionia del giovane, ha aderito alla campagna 'Una sedia per Zaki' dell'artista Gianluca Costantini.



