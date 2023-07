Folla in tribunale per la commemorazione di Abate Zaro

Centinaia di persone hanno affollato questa mattina la maxi aula uno del Palagiustizia di Torino per ricordare l'avvocata Deborah Abate Zaro, mancata a 59 anni il 18 luglio scorso.

Erano presenti alla cerimonia, affollatissima, gli esponenti della Camera penale di Torino, di cui Abate Zaro faceva parte (nel direttivo), del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, molti magistrati tra cui il procuratore generale Francesco Saluzzo e la procuratrice vicaria Enrica Gabetta. In prima fila, in una delle aule in cui si sono celebrati alcuni dei più importanti maxi processi della storia del Palagiustizia, c'erano i familiari di Deborah Abate Zaro e i due figli, tra cui Stefania, che ha letto un messaggio in ricordo della mamma che ha fatto commuovere tutti i presenti.

Durante la cerimonia è stato osservato un minuto di silenzio in memoria della legale, morta per le gravi conseguenze di un incidente stradale avvenuto il 13 luglio.

"Deborah era una di noi - ha detto Roberto Capra presidente della Camera penale di Torino - è stata strappata senza un perché in un giorno di luglio così caldo. Quando arriva la morte di uno di noi si rompe un equilibrio. Noi siamo una comunità. Se ne creeranno di altri, di nuovo e di diversi. Quella di Deborah sarà una mancanza che non potrà essere colmata. Abbiamo perso un pilastro della nostra comunità di penalisti e adesso siamo tutti un po' più soli. Deborah aveva l'intelligenza delle persone che hanno una marcia in più. Mai una voce banale, ma solo capacità di ragionare. Aveva la voglia di prendersi cura delle cose".





