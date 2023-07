Al Regina Margherita nasce la 'Stanza dei sogni memorabili'

Entro la fine dell'anno nascerà la 'Stanza dei sogni memorabili' per i bambini dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. La camera multisensoriale sarà realizzata da alcune aziende torinesi - tra le quali Helitec, Agata Home Design, Tlm, Sdc Serramenti, Foglizzo 1921, Cogefa, Santoli - che forniranno gratuitamente materiali, manodopera e servizi. Il progetto lo farà lo studio Primavera Architettura che ha vinto il contest a scopo sociale, lanciato a Torino tra febbraio e marzo, nell'ambito dell'evento Progetti Memorabili. E' staro scelto tra 18 studi d'architettura torinesi, ognuno dei quali ha presentato la propria idea di stanza multisensoriale gratuitamente.

"La commissione costituita presso l'Ospedale Regina Margherita ha scelto il progetto ideato dall'architetto Elisa Primavera dello studio Primavera Architettura per la sua capacità di riflettere la mission dell'ospedale e creare un ambiente ideale per i bambini" spiega la dottoressa Franca Fagioli che ha presieduto la commissione. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sottolinea l'importanza di rendere gli ambienti ospedalieri più accoglienti e pensati per i bambini, e loda l'iniziativa e il lavoro delle aziende coinvolte nel progetto: "Rendere l'ambiente ospedaliero più accogliente per i nostri piccoli pazienti è un obiettivo fondamentale a cui lavorano la Regione Piemonte e le aziende sanitarie, con il supporto costante delle nostre fondazioni, la generosità di tanti privati e grazie anche a iniziative come La Stanza dei Sogni Memorabili, che sono preziosissime". Per l'organizzatrice del contest, Patrizia Caridi di Investo Idea, "l'obiettivo è quello di creare un ambiente di relax e stimolante per i piccoli pazienti, aiutandoli ad affrontare con serenità la loro permanenza ospedaliera".



