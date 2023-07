Turismo, sbloccati quasi 2 milioni nell'Alessandrino

La Regione Piemonte e il Comune di Fabbrica Curone (Alessandria) hanno sottoscritto un protocollo per riutilizzare una struttura turistico-ricreativa in località Laghizzolo. Prevista la trasformazione strutturale di un immobile originariamente destinato a centro benessere: diventerà un centro funzionale allo sviluppo del sistema turistico locale. "Abbiamo scongiurato il pericolo di perdere un vecchio finanziamento di quasi 2 milioni di euro incagliato dal 2004", sottolinea l'assessora regionale Vittoria Poggio a cultura, turismo, commercio. Un salvataggio vero e proprio, l'impiego di 1.888.000 euro bloccati da 19 anni da un incastro burocratico conseguente al fallimento di alcune aziende all'epoca incaricate di eseguire i lavori per la realizzazione di campi da tennis e da paddle, di un locale di ristoro oltre ad un punto di informazioni turistiche dedicato agli escursionisti.

Il nuovo impianto dovrà essere consegnato entro la metà del 2024.

"Ci auguriamo diventi il futuro centro per un futuro sostenibile del turismo della Val Curone", rimarca il sindaco Roberto Deantoni.

Un progetto di attrattiva turistica in un territorio, "che - aggiunge Roberto Cava, presidente Alexala (Agenzia Turistica Locale) - consideriamo strategico e di grande valore per la qualità e la posizione strategica tra Piemonte, Emilia, Liguria e Lombardia".



