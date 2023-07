Torna Bolle di malto, i birrifici di tutta Italia a Biella

Dopo il successo dell'anno scorso con più di 100mila presenze, provenienti da tutta Italia e dall'estero, 45.000 litri di birra erogati, 80.000 bicchieri spillati, 30 relatori per gli stati generali della birra, 40 ore di musica dal vivo e cinque lingue straniere parlate, ritorna Bolle di malto, la rassegna nazionale dei birrifici artigianali che per la sua settima edizione si terrà dal 28 agosto al 4 settembre 2023 a Biella.

La manifestazione, presentata stamani al grattacielo della Regione, per l'assessora al Lavoro e Formazione di Regione Piemonte Elena Chiorino "Biella è un'eccellenza tutta italiana che oggi ha bisogno di riscoprire la sua forza identitaria: l'acqua. Questo prezioso elemento naturale che sgorga abbondante dalle sorgenti del territorio ha reso uniche le nostre produzioni come, tra le altre, la buona birra e i filati più pregiati. Iniziative come questa a forte carattere identitario sono preziose alleate per il territorio nello stimolare passione e orgoglio verso le proprie naturali peculiarità. Capacità, gusto e creatività artigianale: queste sono le più grandi risorse che Biella possiede e sulle quali si contraddistingue.

Bolle di Malto ne è l'esempio: dal 2015 ad oggi la kermesse ha assunto un rilievo nazionale, portando oltre 100 mila visitatori solo nella scorsa edizione e trasformando la città nel cuore pulsante dell'arte birraia artigianale Italiana".



