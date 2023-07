Sindaco Venaus, non ho ragione per non autorizzare il Festival

"Non c'è alcuna ragione per la quale io non debba dare l'autorizzazione a questa manifestazione in quanto i documenti che mi sono stati presentati dall'associazione sono tutti regolari". Lo ha affermato Avernino Di Croce, sindaco di Venaus (Torino), alla presentazione della settima edizione del Festival Alta Felicità, organizzata dal movimento No Tav, che si terrà dal 29 al 31 luglio in Val di Susa.

"L'evento - ha proseguito il sindaco - è un bene anche per il territorio della Valle in quanto porta turismo e risorse per tutto il territorio". Il primo cittadino è finito nelle scorse settimane sotto i riflettori della procura di Torino. "Sono stato indagato per la scorsa edizione, ma sono assolutamente sereno rispetto ai capi d'imputazione perché sono certo di avere già dimostrato la mia assoluta estraneità ai fatti che mi sono stati addebitati". Il Festival, come lo scorso anno, sarà 'gemellato' con il Climate Social Camp 2023 che si terrà a Torino dal 26 al 28 luglio, dove gli attivisti ambientalisti per "discutere, confrontarsi e crescere insieme per capire come proseguire la lotta per il clima e vincere questa sfida complessa, ma vitale". Alta Felicità ospiterà concerti, incontri e dibattiti.



