Operativo il nuovo hub logistico Talea Group in Piemonte

E' operativo il nuovo hub logistico automatizzato a Nichelino, in Piemonte, a circa 10 chilometri da Torino di Talea Group, società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese.

Il polo logistico piemontese da 13.000 mq conta 51 dipendenti - di cui 21 nella funzione operations - e si aggiunge ai 6.500 mq di Migliarino Pisano (Pisa). Grazie alla completa automatizzazione, il nuovo impianto consentirà al gruppo di migliorare l'efficienza e la rapidità delle consegne dei prodotti venduti sulle piattaforme digitali proprietarie: in Nord e Centro Italia i prodotti, infatti, potranno essere consegnati entro 24 ore. L'avvio della nuova struttura a Nichelino permetterà inoltre a Talea Group di entrare in nuovi settori merceologici.

Per il polo logistico piemontese è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico che ha l'obiettivo sia di abbattere i costi energetici che le emissioni di CO2. L'installazione di impianti fotovoltaici rientra nella strategia di decarbonizzazione di Talea Group che prevede il raggiungimento di zero emissioni di carbonio nei siti operativi entro il 2050.

L'avvio dell'impianto di Nichelino, con un investimento di 5 milioni di euro, è un importante tassello della strategia di crescita del Gruppo, in linea con il Piano Industriale 2023-2025. "Il rilascio di nuovi hub logistici automatizzati rientra nella strategia di crescita prevista dal nuovo piano industriale che punta sulla supply chain, fondamentale elemento di valore per il sostegno dei ricavi del nostro Gruppo" commenta Riccardo Iacometti, presidente e amministratore delegato di Talea Group.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA