Collisioni, oltre 60.000 persone nei primi due weekend

Oltre 60mila persone per i primi due weekend di Collisioni nei weekend dal 7 al 20 luglio ad Alba, in piazza Medford e nella nuova arena del Parco Tanaro, toccando numeri mai raggiunti prima, con un'edizione speciale che ha esteso la sua tradizionale programmazione a tutta l'estate. "Vedere tanti ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni che si riconoscono in Collision ci rende oltremodo felici. E ci fa pensare che dopotutto l'idea, nata quasi per scherzo 15 anni fa nelle librerie di Alba, di creare in questo territorio qualcosa che prima non esisteva, rappresenta ancora oggi un bisogno sentito e condiviso da decine di migliaia di ragazzi. Questo significa che presto potremo andare in pensione, lasciando il testimone di Collisioni a chi ne vorrà cogliere la sfida per trovare, come accadde a noi 15 anni fa, una sua voce" commenta Filippo Taricco direttore artistico di Collisioni .

Tantissimi gli under 30 che hanno partecipato alle due tradizionali giornate giovani del festival, diventate ormai un punto di riferimento in tutta Italia per ragazzi e ragazze.

Un'iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione del Ministero della Cultura e di Fondazione Crc che ha permesso ai ragazzi protagonisti dei laboratori di intervistare il pubblico dei loro coetanei su temi quali l'amicizia, l'amore, la famiglia e il senso di appartenenza a una generazione. Protagonisti del festival oltre 15 grandi artisti ospiti, portavoce delle nuove generazioni e non solo, con il rapper campano Geolier, Ernia e Lazza, dominatore incontrastato delle classifiche Spotify e secondo classificato a Sanremo, ma anche Sfera Ebbasta e Shiva preceduti da Tony Boy, Sethu e Giuse The Lizia. Successo inoltre per la grande festa anni '90 in Italia con gli Articolo 31 a cui è seguito il Dj Time live di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso per un tuffo nel passato dell'elettronica italiana.

Senza dimenticare lo show di Checco Zalone per la prima volta l'artista a Collisioni con lo spettacolo Amore + Iva.



