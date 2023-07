A Lanzo Torinese la prima edizione del Festival 'L Roc

Dal 28 al 30 luglio il Comune di Lanzo Torinese ospita L'Roc - Lanzo Urban Festival, un appuntamento per promuovere il turismo e l'aggregazione giovanile in tutto il territorio montano che coinvolge le Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. Per tre giorni piazza Rolle e i dintorni della storica ala mercatale della città saranno al centro della prima edizione dell'evento che ha il patrocinio di Città metropolitana di Torino, Regione Piemonte, Unione montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, Unione Montana Alpi Graie, Comuni di Germagnano, Coassolo Torinese e Monastero di Lanzo, Asl To4, Cis di Ciriè e il Consorzio intercomunale Cisa.

Un programma ricco, ideato per promuovere l'arte, la cultura, la musica e coinvolgere in particolare i giovani della fascia d'età dai 15 a 29. Oltre ai concerti, come quello di sabato 29 luglio con le star di X Factor Lucrezia e Omini, sono previsti laboratori tematici, happening artistici e conferenze per avvicinare i ragazzi e le ragazze alla scoperta del territorio e delle sue bellezze.

L'evento, spiega Donato Terrameo, presidente Art Project, si pone l'obiettivo di favorire la collaborazione tra le diverse realtà locali, associazionistiche e commerciali, per generare occasioni per superare barriere, incomprensioni e diffidenza soprattutto nei confronti del mondo giovanile, con il desiderio di costruire un rinnovato senso di appartenenza alla comunità.

Tante anche le iniziative collaterali che si svolgeranno nei tre giorni come i workshop di street art: i giovani saranno chiamati a dipingere alcuni muri della città.



