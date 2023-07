Juve 100 anni con gli Agnelli, Platini 'qualcosa di eccezionale'

"Quello che ha fatto la famiglia Agnelli a Torino e in Italia è stato qualcosa di eccezionale, che non si ritrova più". Domani saranno 100 anni che la Juventus è nelle mani, e nei cuori, della famiglia Agnelli e per celebrare questa ricorrenza Michel Platini, uomo che ha fatto la storia della squadra bianconera, ha parlato ai microfoni del TG1, ricordando anche l'aneddoto di quando regalò all'Avvocato Gianni Agnelli il primo Pallone d'Oro che a Platini era stato assegnato da 'France Football'. "E lui mi ha detto - racconta l'ex fuoriclasse - 'ma questo è tutto d'oro?' e io, in un modo molto scherzoso, e un po' francese, ho risposto 'ma avvocato se fosse stato tutto d'oro mica lo avrei regalato".

Una battuta sul periodo attuale della Juve: "questo è un momento un po' più complicato, ma ritorneranno i bei tempi".





