In oltre 500 per l'Hybrid Festival di Cirko Vertigo a Mondovì

Oltre 500 persone hanno seguito live e in streaming l'Hybrid Festival di Mondovì (Cuneo), dal 20 al 22 di luglio, promosso e organizzato da Fondazione Cirko Vertigo, con la presidenza di Paolo Verri, la direzione generale di Paolo Stratta e la direzione artistica di Raffaele Irace. Un festival partecipativo, un grande, gioioso e variegato ecosistema artistico-culturale, non solo da guardare ma da vivere, da sviluppare assieme, artisti e pubblico, un'occasione di confronto creativo sui temi caldi del futuro.

La Fondazione Cirko Vertigo, che ha realizzato il progetto in collaborazione con i partner italiani Comune di Mondovì, Cfp Cemon e Ciac e con il coordinamento di Federico Fazari, è partner del progetto europeo Dialog City insieme a City of Aschaffenburg, Stadtarchiv Graz, Culturepolis e Quatorze, nell'ambito del programma dell'Unione europea Creative Europe.

Il festival si è sviluppato nel contesto di Piazza di Circo, kermesse organizzata dall'Associazione L'Albero del Macramè.

"Grazie all'impegno di tutti, l'Hybrid Festival è riuscito nel suo intento: creare un dialogo autentico, sia in presenza sia attraverso strumenti digitali, con i cittadini e gli spazi della città che ci hanno generosamente ospitati, utilizzando l'arte e il gioco per arrivare a comprendere ancora una volta che il futuro ha le sue radici nel passato e parte dalle azioni del presente, per poter essere immaginato esattamente come lo desideriamo" sono le parole del direttore artistico, Raffaele Irace.

Il Festival è stato aperto dal vernissage dell'opera News from home degli artisti Anne Fehres e Luke Conroy, duo multidisciplinare selezionato dal Dialog City Art for public residence programme. L'Hybrid festival si è poi articolato tra workshop e un nuovo format di spettacolo, ideato dal coreografo Raffaele Irace, chiamato 24 Ore x 24 Minuti, in cui due danzatori, Marco Volta e Rosalie Wanka, si sono trovati a condividere uno spazio scenico per 24 ore, al termine delle quali hanno presentato una performance della durata di almeno 24 minuti, culmine di tutto il festival e che si è tenuta in piazza Maggiore nella serata di sabato.



