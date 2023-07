Esercito, nel 2022 neutralizzati 31mila ordigni esplosivi

Si sono concluse le attività di neutralizzazione della bomba d'aereo da mille libbre della seconda guerra mondiale rinvenuta a Chivasso (Torino) durante i lavori di manutenzione delle sponde del torrente Orco. Le delicate attività di bonifica sono iniziate alle prime luci dell'alba con la rimozione delle spolette meccaniche a percussione, effettuata sul posto all'interno di una camera di espansione realizzata per contenere gli effetti di una potenziale esplosione accidentale, e si sono concluse con il trasporto del corpo principale dell'ordigno in una cava a San Carlo Canavese, appositamente predisposta per la successiva distruzione.

"Gli artificieri dell'esercito, effettivi al 32/o reggimento genio guastatori della brigata alpina Taurinense, hanno effettuato con successo la neutralizzazione della bomba d'aereo da circa 450 chilogrammi - conferma il tenente colonnello Vito Renna dell'Esercito - e solo nel 2022 gli artificieri dell'Esercito hanno effettuato la distruzione di ben 31mila ordigni esplosivi trovati sul territorio nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA