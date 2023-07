Cirio e Lo Russo a Parigi per passaggio di testimone del Tour

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, oggi a Parigi hanno raccolto, insieme al sindaco di Firenze, Dario Nardella, il testimone del Tour de France, in occasione dell'arrivo al traguardo dell'edizione 2023. Nella cornice degli Champs Élysèes il presidente e il sindaco, accolti dalla prima cittadina di Parigi, Anne Hidalgo, e accompagnati dall'ambasciatrice d'Italia in Francia, Emanuela D'Alessandro, hanno partecipato alla cerimonia di premiazione del Tour 2023 per portare in Italia la bandiera dell'edizione 2024 che partirà da Firenze, per approdare a Rimini, toccare Cesenatico e Bologna per poi partire da Piacenza e arrivare a Torino.

"Non era mai capitato che il Tour de France vedesse il Piemonte e Torino come protagonisti. Qualche fuga, in passato, aveva valicato le Alpi, ma questa volta il Tour de France fa tappa a Torino dopo aver attraversato il Piemonte ed è un'occasione straordinaria per promuovere la nostra terra e i nostri prodotti attraverso quello che è l'evento sportivo più seguito al mondo" ha sottolineato Cirio. "Portare questo importantissimo evento a Torino è un grandissimo traguardo, di cui siamo particolarmente orgogliosi e l'occasione per ribadire simbolicamente ancora una volta l'importante connessione che ci lega alla Francia. Il Tour è uno degli appuntamenti sportivi più grandi e seguiti in assoluto, una grande occasione per Torino, che sarà al centro dell'attenzione del mondo sportivo e non soltanto" ha aggiunto Lo Russo.



