Cirio a Zoom, 'prezioso per la tutela della biodiversità'

"Zoom, in soli dieci anni da quando è nato, è riuscito a diventare non solo un presidio prezioso per la tutela della biodiversità, ma anche una attrazione importante, in particolare per le famiglie, che attrae dall'Italia e dall'estero, completando così l'offerta turistica del nostro territorio. Tutto questo lo fa in modo sostenibile e nel rispetto degli animali che ospita e dell'ambiente, in piena linea con le politiche di sviluppo della nostra Regione". A dirlo è stato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in visita al bioparco di Cumiana (Torino).

Nato come piccola struttura zoologica indipendente, è diventato una realtà riconosciuta a livello nazionale con un fatturato attuale di circa 16 milioni di euro e oltre 280 dipendenti assunti. "Si posiziona come il primo bioparco italiano e quinto parco tematico per affluenza, avendo superato i 550mila ingressi all'anno, di cui circa la metà provenienti da altre regioni o dall'estero" ha sottolineato l'ad Umberto Maccario.

Presenti durante la visita del presidente anche il sindaco di Cumiana, Roberto Costelli e il sindaco di Piscina, Cristiano Favaro che, insieme alla consigliera regionale Monica Canalis stanno portando avanti la battaglia per il potenziamento della linea ferroviaria Torino-Pinerolo e la soppressione dei passaggi a livello.



