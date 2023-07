'Polizia in strada, non armi in Ucraina', i manifesti a Torino

'I am not Ukrainian. Ma in Barriera di Milano sembra di essere in guerra. Mandate la polizia nelle strade, non le armi in Ucraina': è il messaggio che si legge in alcuni cartelloni con lo sfondo giallo e blu affissi negli spazi pubblicitari di Torino, vicino alla stazione ferroviaria Lingotto e nel quartiere Barriera di Milano, una periferia più volte al centro delle cronache per problemi legati alla criminalità.

Al momento è ignota la paternità delle affissioni. Messaggi simili erano già circolati durante alcuni volantinaggi di gruppi un tempo vicini ai No Green Pass.



