Cirio a Usseaux consegna la targa a una Bottega dei servizi

"La montagna è meravigliosa, ma per poter vivere deve avere i servizi. Noi per questo abbiamo fatto due azioni importanti. Primo, noi abbiamo finanziato chi sceglieva di vivere in montagna. Qualcuno sorrideva. Abbiamo aiutato chi voleva acquistare una casa in montagna e i risultati sono stati sorprendenti, perché ci hanno permesso davvero di incentivare le famiglie a spostarsi nelle nostre montagne e nei nostri paesi. E dall'altra parte abbiamo cercato di aiutare i servizi". Le parole sono del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ieri è andato in visita a Usseaux, dopo una tappa al Forte di Fenestrelle.

"Tra i primi servizi - ha spiegato il presidente a Usseaux - ci sono quelli legali alla necessità di avere i beni di prima necessità, come i viveri. Abbiamo attivato le Botteghe dei servizi le abbiamo finanziate con oltre 3 milioni di euro, che abbiamo inserito nella strategia della montagna dei fondi europei". Ed è stata l'occasione per ufficializzare questa scelta con la consegna di una targa "sulla sede della cooperativa di comunità, che offrirà servizi come internet, fax, fotocopie, noleggio attrezzatura sportiva, e spazi di coworking. Abbiamo invertito il paradigma rispetto al passato e deciso di pagare i servizi: sono 50.000 euro in tre anni per ogni bottega. Non è elemosina o un sussidio, ma il pagamento di un servizio che riteniamo prezioso. Abbiamo finanziato 107 botteghe".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA