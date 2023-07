Cirio, 700mila euro per il Forte di Fenestrelle e continueremo

La Regione Piemonte ha investito 700.000 euro nel recupero strutturale del Forte di Fenestrelle (Torino) "perché doveva essere fatto, anzi credo che dovremmo farlo ancora in futuro. E la Regione intende farlo. Voglio anche parlare direttamente col governo italiano e col demanio per capire come candidare questa struttura per eventi importanti di carattere istituzionale evidentemente, ma di carattere internazionale. Vedo la possibilità perché ha tutte le caratteristiche questo impianto per ospitare bilaterali importanti. Siamo in procinto di definire degli accordi con la Francia, con la Svizzera. E quindi candidare questa struttura è fondamentale. D'altra parte credo anche nella possibilità di continuare a promuoverla, garantendo i servizi". A spiegarlo è stato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ieri in visita a Fenestrelle e a Usseaux, nel Torinese.

"Ecco perché - ha proseguito il presidente - i 700mila euro vanno nella direzione di recuperare l'area ristoro e il bar, che qualche anno fa, otto anni fa, è stato distrutto da un incendio e che oggi a breve potrà trovare nuova vita. Perché al turista bisogna dare cose belle, ma anche i servizi turistici per godersele".

Quanto alla governance della struttura, "auspico innanzitutto - ha sottolineato -che continui a mantenersi questa sensibilità di attenzione e di cura. La coscienza del territorio ha risvegliato le istituzioni sull'importanza di mantenere e recuperare Fenestrelle. Lo si impara venendo a visitare. Nella mia terra di Langhe dicono che bisogna dare metà consigli e metà soldi. Noi vogliamo una Regione che stia accanto moralmente sostenendo i volontari le associazioni e i sindaci, ma anche economicamente dando loro le risorse poter operare".



