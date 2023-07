Accoltellato nella periferia di Torino, muore in strada

Un uomo di origini africane è stato assassinato questa notte nella periferia nord di Torino, in via Sansovino angolo corso Toscana, nel quartiere delle Vallette.

Il corpo della vittima, che da una prima ricostruzione potrebbe avere all'incirca una trentina di anni, è stato ritrovato in strada intorno alle 4, e presentava numerose ferite da arma da taglio.

A quanto si apprende, l'uomo era sprovvisto di documenti. Sul posto sono arrivati la polizia scientifica e il medico legale.

Le indagini sono affidate alla squadra mobile, guidata dal dirigente Luigi Mitola.



