Una donna è stata colpita da un albero caduto in un agriturismo nel Novarese, a Castelletto Ticino. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, ha riportato gravi conseguenze e i sanitari giunti sul posto hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso per portarla all'ospedale Cto di Torino. Il maltempo che si è abbattuto sulla zona del lago Maggiore ha creato però difficoltà per il decollo del velivolo.



