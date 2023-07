Rivendevano ricambi pericolosi, archiviazione per due officine

Il Tribunale di lvrea (Torino) ha recentemente accolto la richiesta di archiviazione della Procura nei confronti dei titolari di due officine meccaniche del Canavese. La vicenda era iniziata nel settembre del 2019, quando era stata avviata un'indagine della Procura di lvrea in merito alla commercializzazione di ricambi auto contraffatti nel territorio del Canavese, che coinvolgeva anche due autofficine di Pertusio e di Cuorgnè, i cui titolari sono Lorenzo Falletti e Giuseppe Scalese. Ne danno notizia gli avvocati Carmelo Leotta e Rita Buzzichelli, che assistono rispettivamente Falletti e Scalese. "La notizia di reato a loro carico - spiegano - è stata ritenuta infondata dallo stesso Tribunale".

"I nostri assistiti - premettono i legali - già nelle indagini preliminari sono stati ritenuti, all'esito degli accertamenti svolti dalla Procura, esenti da responsabilità. La procura di Ivrea infatti, che procedeva originariamente, oltre che per altre persone, anche nei confronti dei due titolati, ha stralciato nel 2022 la loro posizione e ne ha richiesto l'archiviazione". E' dello scorso 4 marzo poi l'accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di archiviazione, "essendo infondata la notizia di reato per inidoneità degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA