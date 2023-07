Metro di Torino chiusa in agosto per i lavori di prolungamento

Bus sostitutivi della metro con frequenza media di 8 minuti, dal 7 agosto al 3 settembre, e, dal 4 settembre, ripresa del servizio normale ma con chiusura anticipata. Le modifiche, annunciate negli scorsi mesi, sono necessarie per completare il passaggio al nuovo sistema di segnalamento della marcia dei treni da analogico a digitale e per i lavori di prolungamento della metropolitana nella tratta da Collegno a Cascine Vica che, sottolinea Gtt, "procedono secondo le tempistiche stabilite con l'obiettivo di completare le opere infrastrutturali e di rinnovo tecnologico per aprire le stazioni Certosa, Centro, Leumann e Cascine Vica alla circolazione e al pubblico entro il 2025" .

In particolare dal 7 agosto al 3 settembre si svolgeranno le operazioni di installazione del nuovo sistema digitale e la metropolitana sarà sostituita sull'intera tratta con bus ad alta capienza di nuova generazione, con fermate in corrispondenza di quelle della metro. Il periodo di sospensione del servizio della metropolitana, aggiunge Gtt, "consentirà inoltre interventi di approfondita pulizia all'interno e all'esterno di tutte le stazioni e il ripristino dei controsoffitti della stazione Paradiso". Dal 4 settembre e fino a cessate esigenze, la Metro riprenderà il regolare servizio con chiusura alle 22 dal lunedì al giovedì e nelle giornate festive, con bus sostitutivi della linea M1S fino a fine servizio, mentre il venerdì e sabato la Metro sarà operativa fino all'1.30.



