Lions International, 'servono assessorati alla gentilezza'

Sarà un mandato all'insegna della "gentilezza" e dell'attenzione per l'ambiente, attraverso la riforestazione di zone degradate e di spazi urbani in cui mancano arbusti: così Michele Giannnone, nuovo governatore del Distretto 108 IA1 presenterà, sabato 22 luglio, il suo programma al Congresso di apertura dell'anno Lionistico 2023 - 2024, "La gentilezza è la chiave del rinnovamento che porterà a un mondo nuovo, partendo da gesti apparentemente piccoli, ma in realtà precursori di cambiamenti ampi e durevoli fondamentali per un miglioramento della qualità della vita" spiega Giannone.

I Lions agiranno dove la gentilezza è necessaria, dove una cultura competitiva e orientata alla rivalità deve essere trasformata in cooperazione per un progetto comune a beneficio della collettività. È una sfida che verrà affrontata anche grazie al sostegno degli oltre 2000 soci del Distretto 108 Ia1.

Il Governatore promuoverà anche l'incremento del numero degli assessorati alla Gentilezza nei capoluoghi di provincia del Distretto, che comprende Torino, Biella, Aosta, Novara, Vercelli, Verbania. Assessorato già presente in comuni.

Sul fronte green Giannone lancia 'Tre alberi per salvare il pianeta', una proposta aperta a tutti i club con l'intento di coinvolgerne 500. L'obiettivo è contribuire alla difesa dell'ambiente, piantando tre alberi a testa e farlo per più anni. Attenzione anche ai i bambini, attraverso il supporto a scuole e asili e in particolare ai pazienti oncologici. In 5 anni di collaborazione con la Fondazione Ulaop, dal 2016 a oggi, sono stati donati circa 400.000 cambi di pannolini e circa 7.000 prodotti di igiene, anche grazie a supermercati e farmacie che ospitano i volontari Lions nelle raccolte.



