La Traviata in montagna, a Limone al Teatro della Confraternita

L'opera lirica torna protagonista a Limone. Come da tradizione, il cartellone estivo limonese propone una serata dedicata al 'bel canto' che quest'anno cadrà il 3 agosto con la messa in scena, al Teatro alla Confraternita, della 'Traviata' di Giuseppe Verdi, sotto la direzione artistica del contralto Mirella Caponetti che da molti anni organizza eventi lirici di successo.

Guest star della serata Maria Francesca Mazzara e Danilo Formaggia nei ruoli principali, insieme a Luca Barbieri.

L'immortale capolavoro di Verdi, tratto dal dramma 'La Dame aux camélias' di Alexandre Dumas figlio, sarà accompagnato al pianoforte dal Maestro Giuseppe Cinà, pianista di sala del Teatro Massimo di Palermo, supportato dal Maestro collaboratore e pianista Michela Varda. La regia sarà è Fabio Buonocore. Sul podio il maestro Gianluca Fasano alla guida del Coro Mario Braggio.

"Sono orgogliosa di portare a Limone una delle opere più celebri al mondo con un cast di così alto livello, un progetto reso possibile grazie all' amicizia e alla fiducia accordatami dagli artisti e alla sensibilità del sindaco di Limone Massimo Riberi che anche quest'anno ha rinnovato l'appuntamento con l'opera lirica nella Perla delle Alpi Marittime - commenta Mirella Caponetti - .Uun sincero atto d'amore per la musica immortale e per queste montagne".



