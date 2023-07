Giovane escursionista soccorsa sulle montagne di Pragelato

I tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese sono intervenuti questa mattina nel comune di Pragelato (Torino) per soccorrere un'escursionista minorenne con una sospetta distorsione a un ginocchio. L'allarme è stato lanciato intorno alle 4 del mattino da uno degli accompagnatori di una colonia estiva che aveva organizzato un'escursione all'alba con i ragazzi al Monte Albergian.

Il punto dell'incidente è stato localizzato alla quota di 2.300 metri circa, in prossimità della Cote de la Saunie, lungo il percorso di salita alla cima della montagna. Sul posto sono state inviate le squadre a terra che sono salite con un mezzo fuoristrada fino alla località Pradamont a una quota di circa 2.000 metri e hanno proseguito a piedi. La giovane è stata raggiunta e stabilizzata dai tecnici prima di essere caricata sulla barella per il trasporto a valle, sempre a piedi. Intanto un'autoambulanza è riuscita a salire fino a Pradamont. Intorno alle 7, i tecnici hanno consegnato l'infortunata all'ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale.



