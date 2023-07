Cambio al vertice della Cisl Poste, Bruno Bartone alla guida

Doppio cambio di guardia nel sindacato dei lavoratori Poste (Slp) della Cisl in Piemonte.

Alla presenza del segretario generale Slp Cisl, Raffaele Roscigno e dei segretari regionale e provinciale Cisl, Luca Caretti e Domenico Lo Bianco, sono stati eletti i nuovi vertici dell'Slp Cisl di Torino-Canavese e Piemonte. Il passaggio di testimone si è reso necessario dopo le dimissioni, per raggiunti limiti di età, del segretario generale della Slp Piemonte, Gerlando Carafassi, che lascia dopo sette anni il vertice dei lavoratori postali della Cisl e dopo 30 anni l'attività sindacale.

Il successore di Carafassi al vertice dell'Slp Cisl regionale - che conta più 4.200 iscritti a livello regionale e un tasso di rappresentatività del 52% alle ultime elezioni rsu - è Bruno Bartone. Torinese, 42 anni, da 6 segretario generale della Federazione territoriale. "Ho vissuto - spiega Bartone - le nostri fasi storiche, i cambiamenti negativi e positivi che hanno riguardato le Poste e il sindacato. E ho capito che ci salvano il lavoro e l'impegno. È mio intendimento continuare su questa strada. Siamo una bella squadra". Bartone sarà affiancato in segreteria regionale da Valentina Gatto e Angelo Brocchetto.

E' stata eletta anche la nuova segreteria di Slp Cisl di Torino-Canavese che con i suoi 2.000 iscritti è la federazione più grande della regione. A guidarla sarà Martina Caniglia che ha svolto per tre anni il ruolo di segretaria generale nella federazione di Cuneo. "Arrivo al timone di una federazione - ha detto la neo segretaria - tra le più importanti di Italia. Il grande lavoro sarà quello di mantenere e rinsaldare il rapporto con i lavoratori del settore su tutto il territorio". Martina Caniglia sarà affiancata in segreteria da Vincenzo Pira e Carmen Battistella.



