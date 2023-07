Banksy, Jago, TvBoy apre la nuova stagione di mostre a Biella

Dal 21 ottobre Biella diventerà un nuovo punto di riferimento per le grandi mostre d'arte in Italia. La prima mostra del nuovo corso realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con il Comune di Biella, Arthemisia, e il main sponsor Biver Banca - Gruppo Banca di Asti sarà "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente".

La mostra racconta storie 'controcorrente', storie di vita, di morte, di ingiustizia sociale, di guerre, narrate ora con spirito canzonatorio, ora con maestria lirica o anche con un deciso tono di attacco, ma mai banale.

In tutto 70 opere dislocate su due sedi, Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero che fanno parte del Polo culturale di Biella Piazzo, tra cui lavori di altri grandi big internazionali dell'arte come David LaChapelle, Takashi Murakami, Liu Bolin, Obey, Mr. Brainwash e molti altri.

Per i visitatori sarà anche l'occasione di conoscere meglio Biella, il suo territorio con realtà culturali come il Ricetto di Candelo, il Santuario di Oropa e l'Oasi Zegna, la Cittadellarte - Fondazione Pistoletto e l'imponente patrimonio di archeologia industriale.

"Un progetto espositivo di grande respiro, con artisti noti e amati in tutto il mondo, capaci di interpretare in chiave critica la contemporaneità e di parlare ai giovani", commenta il presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Michele Colombo. "Una mostra che darà la scossa, come sempre dovrebbe fare l'arte. Questi tre artisti Banksy, Jago e Tvboy, hanno sovvertito le regole dell'arte ispirata ai canoni più tradizionali, facendo parlare, attraverso le loro opere, la società e arrivando così al cuore del pubblico, riscuotendo grande successo. Siamo orgogliosi di ospitarla", conclude il Sindaco di Biella Claudio Corradino.



