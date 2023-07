A Torino il top del tennis internazionale in carrozzina

Torino si conferma capitale del tennis a 360 gradi, con uno sguardo importante all'inclusività.

Dal 27 al 30 luglio torna, dopo 6 anni di stop, il Trofeo della Mole 2.0 di tennis in carrozzina, appuntamento internazionale di sport paralimpico che vedrà sfidarsi, sui campi del Circolo della Stampa - Sporting, 42 atleti in rappresentanza di 11 nazioni suddivisi nelle categorie Open Maschile, Femminile e Quad, atleti con disabilità agli arti superiori e inferiori, uomini e donne insieme.

Il torneo, che fa parte dell'Uniqlo Wheelchair Tennis Tour ed è organizzato dalla Ssd Volare in collaborazione con Itf e Fitp, è arrivato alla sua 15esima edizione e ha fra i grandi favoriti lo statunitense Conner Stroud, numero 25 del ranking Itf, e il numero 38, il francese Geoffrey Jasiak. Occhi puntati anche sulla leggenda del tennis nostrano Fabian Mazzei, mentre nel tabellone femminile spiccano le italiane Marianna Lauro, numero 1 nazionale e 39 al mondo, la britannica Abbie Breakwell e la francese Sandrin Pauline Cauderon. Speranze azzurre anche tra i Quad, con il numero 25 al mondo e 1 d'Italia, Alberto Saja.

Numerosi i tennisti piemontesi, tra i quali Luca Paiardi del Cus Torino appena entrato nella top 5 del ranking nazionale. Fra le iniziative, la possibilità per un gruppo di pazienti dell'Unità Spinale Unipolare di Torino di assistere alle gare d'esordio del Trofeo".



