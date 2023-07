A Torino calano le truffe, 95 casi nel 2023

Secondo i dati della questura di Torino sull'andamento delle truffe, consumate e tentate in città nel corso degli ultimi cinque anni, emerge un calo del fenomeno, rispetto al primo anno di riferimento, quello del 2018. Nel 2018 infatti furono registrati 496 casi di truffa a fronte dei 386 del 2021 e dei 340 del 2022.

Il dato del primo semestre 2023 mostra un'ulteriore riduzione dei casi di truffe, consumate e tentate, con 95 casi totali. Il calo più netto si registra quando c'è un contatto diretto tra vittima e truffatore, dette 'di persona', mentre resta tendenzialmente stabile il dato relativo ai raggiri telefonici.

I numeri relativi alle due modalità di truffa appaiono tra loro più bilanciate rispetto al passato. "Negli ultimi anni, la questura di Torino, tramite la squadra mobile - spiega Luigi Mitola, dirigente della squadra mobile - ha deciso di affiancare alle iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione sul tema una mirata attività di investigazione e di repressione, che ha consentito di disarticolare vari gruppi, dediti a questo tipo di reati".

"Gli interventi investigativi sulla scena del crimine, grazie alla raccolta di importanti elementi probatori, hanno condotto a un numero significativo di arresti e denunce, che hanno certamente disincentivato i soggetti dediti a queste odiose attività ad operare in questo capoluogo, come testimoniano i dati statistici che evidenziano una chiara contrazione del fenomeno criminoso sul territorio di Torino" conclude Mitola.





