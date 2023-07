Torinese Holding Moda lancia divisione per modellizzazione 3D

Holding Moda - controllata di Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy - crea la nuova divisione, con un team dedicato, per la modellizzazione 3D e la renderizzazione dei prototipi e prodotti finiti. Avviata circa un anno fa come start-up all'interno di Gab, l'azienda del Gruppo con sede a Campi Bisenzio specializzata in pelletteria, la divisione vanta già un portfolio di progetti realizzati per diverse realtà manifatturiere controllate da Holding Moda e a beneficio dei migliori brand internazionali del lusso e clienti del Gruppo.

Concepito con il duplice obiettivo di efficienza e sostenibilità, il progetto rende infatti possibile condividere, con tutte le aziende del Gruppo e con i clienti finali, informazioni relative alle diverse fasi di sviluppo e avanzamento dei capi.

"Poter fornire alle maison del lusso un servizio ad alto valore aggiunto e rendere la filiera più sostenibile, è quello che spinge Holding Moda a continuare a investire in innovazione, guardando con interesse ai principali trend in atto nel mondo delle tecnologie applicate alla moda e ai loro sviluppi. La nuova divisione rientra perfettamente nel quadro delle iniziative strategiche per il futuro del Gruppo: nuovi ed efficienti servizi per migliorare e perfezionare l lavoro di tutte le nostre aziende" spiega Giulio Guasco, amministratore delegato di Holding Moda. "Siamo entusiasti di questo nuovo progetto, che ci consente di esplorare nuovi ambiti e ampliare le nostre competenze, rafforzando al contempo le sinergie tra le 11 aziende di Holding Moda. Il nostro team è composto da risorse con un'età media di 23 anni e prevede nuovi ingressi nel prossimo futuro in linea con lo sviluppo dell'organico del Gruppo" aggiunge Matteo Lenzi, responsabile modelleria di Gab, ora anche alla guida della divisione,



Riproduzione riservata © Copyright ANSA