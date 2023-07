Sicurezza sul lavoro, incontro promosso da Stellantis

Oltre 240 professionisti specializzati di 60 aziende italiane hanno partecipato oggi, a Orbassano (Torino), presso l'Auditorium Cea del Centro Ricerche Fiat di Stellantis, al convegno nazionale #WeAllCare focalizzato sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L'evento, organizzato da Stellantis Italia e Aias (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza), ha affrontato tematiche legate all'innovazione e al coinvolgimento delle persone per accrescere e diffondere la cultura della sicurezza. L'iniziativa fa parte dei #WeAllCare Days promossi da Stellantis a livello mondiale.

"La sicurezza deve essere un prerequisito, non può venire dopo.

Dobbiamo creare coinvolgimento, empatia per fare in modo che la sicurezza diventi parte integrante del dna di tutte aziende" ha detto Martin Oviedo, manager di Stellantis Italia.

Durante l'incontro sono state presentate le migliori pratiche in ambito sicurezza e benessere messe in atto dalle aziende tra cui, oltre a Stellantis, Michelin, Ferrero e Faraone Industrie. L'incontro, patrocinato da Regione Piemonte, Asl, Inail, Ordini degli Ingegneri, Architetti e Periti Industriali, Unione Industriale e Politecnico di Torino, è stato realizzato in collaborazione con AimSafe, Faraone, Ferrero, Michelin, MindufulSafety e Sqs. Tra gli altri, hanno partecipato rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri di Torino, dell'Ordine degli Architetti Torino, del Politecnico di Torino, dell'Unione Industriali di Torino, dell'Inail, e dello Spresal di Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA