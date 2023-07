Sauze d'Oulx, apre per l'estate seggiovia Prariond-Sportinia

A Sauze d'Oulx, in valle di Susa, da questo fine settimana entreranno in funzione la seggiovia Prariond-Sportinia e il Bike Park. Dal weekend successivo sarà poi possibile salire comodamente ancora più in alto grazie alla seggiovia Rocce Nere. I freeriders potranno così percorrere nuovamente il famoso SuperSauze, mentre per camminatori e bikers le cime e la Strada dell'Assietta saranno più facilmente accessibili.

La Prariond-Sportinia sarà poi aperta per la stagione estiva tutti i giorni dal 29 luglio al 27 agosto con orario 10-13 e 14-17. La seggiovia Rocce Nere aprirà tutti i giorni dal 29 luglio, ma chiuderà il 20 agosto. La corsa singola di sola andata costerà 12 euro, l'andata e ritorno 15, il giornaliero 29. Saranno anche disponibili biglietti di due giorni consecutivi a 56 euro, 3 giorni a 80 euro, 6 giorni a 125 euro, e lo stagionale estivo a 180 euro. Per i nati dal 2015 e i disabili, 5 euro al giorno.

E coloro che posseggono lo stagionale Vialattea 2022/2023 potranno accedere agli impianti con il proprio skipass, valido anche per il periodo estivo.

Il Bike Park, servito dalle due seggiovie, sarà aperto il prossimo weekend e poi tutti i giorni dal 29 luglio al 27 agosto in orario 10-13 e 14-17.



