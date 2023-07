Rai-Accademia di Pinerolo, a scuola di direzione d'Orchestra

È uscito il bando della VII edizione di Professione Orchestra, il percorso formativo per giovani musicisti under 30 dedicato alla professionalizzazione orchestrale, nato dalla partnership tra l'Accademia di Musica di Pinerolo e Torino riconosciuta tra le più rinomate istituzioni di alta formazione e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai tra le più importanti orchestre europee.

La prima parte del percorso, dall'11 al 16 settembre e/o dal 9 al 14 ottobre 2023, e riservata a un massimo di 80 allievi, prevede lezioni di strumento e a sezione con le Prime parti Rai, la tanto apprezzata simulazione di un'audizione e l'incontro dedicato all'approfondimento della vita in orchestra. Due seminari completano il percorso con obiettivo il miglioramento della performance artistica: il primo, dedicato all'ansia da palcoscenico, il secondo sulla Tecnica Alexander, utile alla rieducazione psico-fisica contro le tensioni muscolari.

Otto borse di studio elargite dall'Accademia di Musica grazie alla Fondazione Compagnia di San Paolo, consentiranno poi ai migliori di proseguire per altri 8 mesi il cammino iniziato, grazie alle lezioni di strumento e di musica da camera con le Prime parti, e all'affiancamento delle prove d'orchestra di 4 produzioni della Stagione Rai 2023/24. "I risultati ottenuti dai partecipanti ai workshop sono positivi e rilevanti sottolinea l'Accademia in una nota - il 40% circa ha già ottenuto ottimi riconoscimenti nei concorsi in orchestre italiane ed estere, Il 20% lavora stabilmente presso famose compagini orchestrali, il restante 40% sta ancora proseguendo il percorso di studi presso Conservatori o Accademie musicali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA