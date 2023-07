Piemonte, dalla Regione 8 milioni di euro per il commercio

Da oggi fino al 2 ottobre sono aperte le iscrizioni dei nuovi progetti dei distretti del Commercio, il principale strumento di politica regionale per la valorizzazione dei territori per i quali nel triennio 2023-2025 è previsto uno stanziamento di 8.794.500 euro. Potranno partecipare al bando i distretti del commercio inseriti nell'elenco regionale del Piemonte che non erano stati ammessi al contributo nella precedente programmazione 2022-2024.

"Abbiamo mantenuto l'impegno - sottolinea l'assessora alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - di non lasciare indietro nessuno e di coinvolgere altri territori per estendere ulteriormente la rete dei distretti. I progetti che non erano riusciti a intercettare i fondi nella programmazione precedente saranno infatti recuperati sapendo che la pianificazione regionale proseguirà nel prossimo triennio con una dotazione finanziaria di 8.794.500 euro".

Sono ammesse nell'ambito del progetto strategico candidato a contributo regionale, a titolo di esempio, spese per progetti di qualificazione urbana, interventi per il design urbano e gli spazi pubblici, progetti di sistemazione delle aree mercatali, interventi per il recupero e la valorizzazione dei locali commerciali storici, progetti di consegna delle merci a domicilio e interventi per migliorare vetrine, insegne, facciate, tende, pergole, dehors, banchi dei mercati, e illuminazione esterna.



