Vigili del fuoco, una nuova sala operativa in Piemonte

Unaa nuova sala operativa regionale dei vigili del fuoco è stata inaugurata questa mattina a Grugliasco (Torino), in corso Allamano. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza del sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, del capo dipartimento dei vigili del fuoco, Laura Lega, del capo del corpo nazionale, Carlo Dall'Oppio. Proprio con Dall'Oppio, ex direttore regionale del Piemonte, era stato realizzato il progetto della nuova sala. La cerimonia è stata presentata dal nuovo direttore regionale Alessandro Paola.

Durante gli interventi è stato evidenziato il "momento significativo di questa inaugurazione" di una centrale che "non è soltanto un punto di aggregazione, ma che favorisce tutte le sinergie frutto di un progetto elaborato a casa, con le risorse operative dei vigili del fuoco".

"Si stanno mettendo tante in cose in campo in termini di sedi logistiche, in termini di rinforzi di personale, quasi 1.800 unità aggiuntive solo in questi ultimi mesi - ha sottolineato Prisco - uno sforzo incredibile sotto il profilo del potenziamento e della sostituzione dei mezzi di soccorso, per dare più efficienza e efficacia alla popolazione e alla imprese, ma soprattutto per garantire agli operatori di soccorso di agire in maggior sicurezza". Prisco ha parlato della nuova sala come di un luogo non solo bello, ma che serve a saper fare sinergia "tra i componenti del corpo, ma anche con tutte le associazioni che concorrono al soccorso. È una sfida importante, ma va fatta in una Regione strategica qual è il Piemonte, per la sua storia, la sua conformazione e la sua presenza industriale, per tutto quello che rappresenta e significa per la nostra Nazione" ha concluso.



