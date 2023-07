Salvati 17 cani abbandonati e affamati, tre erano già morti

Stavano per morire di fame, di sete e di stento come già era accaduto ad altri tre di loro, ma sono stati salvati dai carabinieri forestali della stazione di Oleggio (Novara). Sono 17 cani, di diverse taglie, rinvenuti in un'abitazione all'apparenza abbandonata, tra rifiuti e montagne di cumuli di escrementi, a Granozzo con Monticello, nel novarese. Ad avvisarli sono stati alcuni passanti che avevano intravisto nel recinto del giardino disabitato tre carcasse di cani deceduti parzialmente cannibalizzati dagli altri cani affamati, ed in stato di decomposizione. Una situazione terribile, sottolineano i carabinieri, intervenuti sul posto insieme al sindaco di Granozzo con Monticello, i vigili del fuoco di Novara ed il veterinario dell'Asl di Novara che ha constatato lo stato di malnutrizione dei poveri animali.

Dopo una serie di accertamenti è stato identificato il detentore dei cani, un cittadino italiano poi deferito alla Procura della Repubblica di Novara per l'ipotesi di abbandono di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. I cani sono poi stati soccorsi e subito portati al canile municipale per essere sfamati, dissetati e curati. Le operazioni sono durate fino ad oltre la mezzanotte di ieri.



