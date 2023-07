Rapina al supermercato, arrestato un uomo anche per lesioni

I carabinieri hanno arrestato il presunto autore della rapina, sfociata nel ferimento di un vigilante di 46 anni, avvenuta in supermercato di via Forlì 168 a Torino lo scorso 17 aprile. Si tratta di un 53enne, accusato di rapina e lesioni aggravate. In manette è finito anche un complice, un 49enne, accusato di avere preso parte a un'altra rapina avvenuta il 5 giugno in un supermercato di via Pragelato.

La guardia giurata venne salvata dai carabinieri, che bloccarono la perdita di sangue dalle gambe della vittima, che era stata raggiunta da una decina di fendenti, con delle cinture in attesa dell'ambulanza, che la trasportò d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco. La prognosi fu di 60 giorni.



