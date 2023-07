Rally Lana a Biella, sono 106 gli equipaggi

Scatta venerdì sera il Rally Lana a Biella, prova giunta alla 36/a edizione e valida per il campionato italiano rally asfalto, oltre che per il campionato Piemonte Valle d'Aosta. Presenti ben 20 vetture di categoria R5 e una World Rally Car. Il leader Simone Campedelli ed il suo inseguitore Stefano Albertini (entrambi con Skoda) sono divisi da soli 1,50 punti, con il romagnolo, campione in carica, che cercherà sia l'allungo sul rivale bresciano che anche il riscatto dal repentino ritiro per incidente dello scorso anno.

Il fascino notturno dai fari supplementari che "tagliano" l'oscurità aprirà le sfide con la celebre salita al Santuario di Oropa, sommata alle insidie della "Tracciolino" per una sfida d'apertura (dalle 21,23 di venerdì 21 luglio) da quasi 24 chilometri. Sabato 22 luglio ci sarà un trittico di prove diurne da ripetere due volte che uniscono la storia recente a quella di un tempo. "Bielmonte" di 10,650 chilometri, Ailoche di 11,5 chilometri e Curino di 13,150 chilometri. Torna l'originale e suggestivo "Rally Village" in Piazza Duomo a Biella.



